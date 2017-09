Ini Alasan Catz Link Tristan, Novelis Sekaligus Komikus Pontianak Tetap Eksis Karya

Dua buah novel karya Catz Link, saat ini novel berjudul Gerimis Bumi bisa dibaca di Jakarta.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang penulis memiliki ragam alasan, mengapa ingin terus berkarya. Ada yang menulis untuk melawan, ada menulis untuk keabadian, ada juga menulis karena menikmati prosesnya.

Satu di antaranya, Catz Link Tristan, novelis dan komikus asal Pontianak yang tetap produktif menulis meski telah memiliki dua anak dan harus mengurus usaha kuliner.

Kecintaannya membaca menjadi alasan mengapa dia tetap eksis menulis.

Sepuluh tahun berlalu sejak pertama kali tulisannya terbit di www.kemudian.com, sebuah platform penulis, kini dia menulis untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Sampai saat ini, Catz Link Tristan telah menerbitkan enam buku, dua di antaranya novel pribadi dan yang lainnya adalah novela kolektif dan kumpulan cerpen.

Kedua novelnya, Labirin dan Gerimis Bumi diterbitkan Elexmedia. Sedangkan novela Perfect Wedding dan kumcer Mealova diterbitkan Grasindo.

Ada juga yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, yaitu kumcer berjudul Before the Last Day. Sisanya diterbitkan penerbit indie.

Ibu dua anak ini mengatakan tidak memiliki target dalam menulis. Dia hanya ingin menikmati setiap proses menulis, menghibur orang lain melalui tulisan dan gambar.

Selain senang menulis dia juga senang menggambar dan membuat komik, jejak ini diikuti anak pertamanya, Kenz yang sudah kelas 4 SD.