Suka Baca Novel Raditya Dika, Eza Jadi Komik Sejak 2012

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komik asal Pontianak, Eza Gustian mengawali karir di dunia stand up comedy sejak tahun 2012. Eza, begitu ia biasa di sapa pada awalnya tertarik karena sosok Raditya Dika. Kok bisa?

"Di tahun 2012 akhir, waktu itu suka sama Raditya Dika, suka baca novelnya kambing jantan dan sebagainya. Itu belum tahu stand up comedy, saat itu Raditya Dika belum masuk tv tapi ada di youtube. Saya lihat, apa ini lalu saya cari tahu," terangnya.

Menurutnya Stand up comedy adalah ngelawak sendiri, one man one show.

Setelah tahu soal stand up comedy, ia bergabung ke komunitas Stand Up Comedy Pontianak bersama Ipunk dan temam-temannya.

"Jadi di tahun 2012, stand up comedy pontianak sudah ada bersama foundernya yaitu bang Iam, bang Ipunk, bang Pepenk, dan juga Redi. Lalu saya gabung di angkatan pertama," kenangnya.