Pengen Jadi Komik Stand Up Comedy? Ini Tantangannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Untuk jadi apapun pasti punya tantangan tersendiri, termasuk menjadi komik di stand up comedy.

Komik asal Pontianak, Eza Gustian mengatakan tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana caranya bisa go nasional dan membuat sesuatu yang membanggakan.

(Baca: Stand Up Comedy, Dari Dikira Stan Jualan Hingga Kini Dikenal Luas )

"Siapapun itu yang akan go nasional dan juga harus terus nulis karena stand up comedy itu harus nulis. Kalau malas nulis ya kacau, ketika orang bilang stand up comedy itu pas naek panggung situ juga ngomong pasti tak bisa kami nulis semua," ungkapnya.

(Baca: Checkpoint! Kamu Bisa Saksikan Penampilan Eza Gustian Di Sini )

Eza menuturkan hal-hal penting seperti ide dan bahan haruslah dituliskan.

Komik biasanya punya satu buku untuk nulis apa keresahan yang ada dan nantinya di compare dengan rumus-rumus stand up comedy.

"Stand up comedy sendiri ada rumus-rumusnya misalnya buat sudut pandang, terus setiap hal itukan pasti ada komedinya tapi bagaimana dikemas komedinya jadi semakin besar," jelasnya.

(Baca: Yuk! Saksikan Stand up Comedy Show Checkpoint )

Bahan sendiri, Eza mengaku biasanya datang dari keresahan dan isu sekitar kita, dari diri sendiri dan juga keluarga.

Apalagi kalau misalnya dari keresahan diri sendiri, pasti emosinya sering dapat.

(Baca: Enam Foto Selfie Kekinian, Asli Bikin Ngakak Lihatnya! )

"Misalnya yang lagi ada dalam dekat-dekat ini presiden Jokowi nyuruh buat sekolah media sosial dengan kampus jurusan media sosial itukan menurut eza pribadi cukup menggelitik, bagaimana sekolah media sosial ini gimana. Selain itu bahan dari curhat juga biasa, misalnya curhat kawan yang abis nembak cewek ditolak gara-gara helmnya jelek juga pernah," tukasnya sambil tertawa.