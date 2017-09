Belajar Bermain Angklung Bersama Komunitas Angkhasa Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komunitas Angklung yakni Angkhasa Kalbar gelar latihan angklung gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun Angkhasa Kalbar ketiga yang diajar langsung oleh pengajar yang dari Bandung, Kamis (21/9/2017).

Ketua komunitas, Tri Sakti Nugroho Angklung Angkhasa menuturkan tujuannya mendatangkan guru angklung dari Bandung yakni agar mengetahui basic dasarnya.

"Guru angklung tersebut yakni Moh Riansyah dapat mengajarkan basic dasar sebelum bermain angklung yakni dari not balok. Jadi ketika pada saat kita ikut lomba, bisa dapat nilai plus jika kita dapat mengggunakan not balok," ujarnya.

Sakti juga mengatakan peserta yang daftar terdiri dari beberapa sekolah yakni dari smp muhammadiah, SMKN1, SMKN 3 SMKN 5, SMAN 1, SMAN 7, SMAN 4, SMA Bina Utama, MAN 2, Polnep, Untan, IAIN dan Upb.

Berikut video singkat belajar not balok sebelum memainkan angklung yang diajar langsung oleh guru angklung dari Bandung, Moh. Riansyah.

Tonton videonya.