Unggah Foto Berhijab, Penyanyi Ini Banjir Doa Dari Netizen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penyanyi Tika Ramlan yang dulunya dikenal sebagai anggota T2 bersama Tiwi, memposting sebuah foto di akun instagram pribadinya, Rabu (20/9/2017) pagi.

Tika membagikan foto berhijab untuk pertama kalinya. Iapun mengaku masih belajar dalam menggunakan hijab dan meminta doa agar tetap dapat istiqomah.

Tika tampak tersenyum cantik kearah kamera dan menggunakan hijab berwarna hitam yang menutup kepalanya.

"This is my first day to share my picture with hijab. Bismillahhh doain ya temen temen semua, semoga bukan cuma hijrahnya ajh tapi bisa istiqomah dari segala yg akan datang menerpa. Perlu beberapa tahun belakangan mantapin hati, mantapin tujuan dan niat.. menjauh dr hingar bingar datang lagi ke hingar bingar dan ternyata hati gak berubah malah semakin mantap.. Semoga segala hijrah ini bisa membawa segala hal yg baik, dan membuat diri saya jd lebih baik lagi ~saya yg masih belajar~ #tikaramlan #masihbelajar," tulis akun @tika_ramlan pada keterangan fotonya.

Melihat sang idola kini mantap berhijab, netizen pun beramai-ramai memberikan doanya kepada penyanyi asal Bandung Tersebut.

@iiezmulyani: Semoga istiqomah berhijab nyaaa

@amelsyalabelleofflcial: Alhamdulillah semoga mba tika @tika_ramlan istiqomah dijalanMu yaa Rabb....tambah cantik mba...semoga rezeki mba semakin berlimpah dan berkah..aamiin

@irma.pakaja: so proud of you syg bismillah

@putriyulia3591: Amin semoga selalu istiqomah