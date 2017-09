Christiandy Sanjaya: Tingkatkan Pembangunan Global di Era Millinium

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Berdasarkan data yang terkumpul di Provinsi Kalimantan Barat dari 53 Indikator yang termuat dalam Rencana Aksi Daerah MDGs 2011-2015 terdapat 24 Indikator yang telah tercapai pada 5 goals sedangkan 29 Indikator lainnya belum tercapai hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE.MM saat membuka acara Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Rabu (20/09/2017).

MDGs ini berisikan 8 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2015 untuk menjawab tantangan utama pembangunan global pada era millinium ini seperti menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.

“Kita patut bersyukur atas capaian yang telah kita lakukan, namun kita juga harus siap menuntaskan indikator yang belum tecapai,” ungkap Christiandy.

Christiandy menjelaskan, indikator-indikator MDGs yang belum tercapai di Provinsi Kalbar terdiri dari tingkat kemiskinan yang mencapai 8,44 persen di tahun 2015.

Meskipun pada bulan maret 2017 telah mencapai angka 7,88 persen dan indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai angka 1,74 persen serta proposi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja sebesar 45,74 persen.

Lanjut lagi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) telah dicanangkan oleh PBB secara resmi pada 25 September 2015. TPB merupakan keberlanjutan agenda pembangunan paska MDGs untuk menjawab tantangan menjaga keberlangsungan dari proses pembangunan.

“Oleh karena itu, tujuan dan target dari TPB menangani secara seimbang tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu manusia, ekonomi ramah lingkungan serta lingkungan yang lestari, dengan menjaga keseimbangan pembangunan pada tiga pilar tersebut diharapkan keberlangsungan pembangunan dapat terwujud” Harap Christiandy.

Konsep TPB sendiri lahir pada Konferensi PBB di kota Rio De Janeiro pada Tahun 2012, TPB sendiri lahir menggantikan MDGs yang berakhir pada Tahun 2015. TPB berisikan 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang akan dicapai hingga tahun 2030 sedangkan TPB dilaksanakan berlandaskan 3 prinsip yaitu Universal, Integration dan No One Left Behind.

“Pengalaman pelaksanaan MDGs yang lalu harus menjadi pelajaran dalam pelaksanaan TPB yang akan datang, maka dari itu pecapaian TPB di Kalimantan Barat tentunya bukanlah hal yang mudah terlebih mencapai semua target TPB tersebut” Ujar Christiandy

Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kalbar, maka perlu disusun langkah-langkah strategis Percepatan Pencapaian TPB di Kalbar, adapun langkah tersebut ialah, melakukan pemetaan indokator TPB yang tersedia di Kalbar.

Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Target TPB dengan mengakomodir target MDGs yang belum tercapai serta Peran dari pemangku kepentingan, selain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih dioptimalkan khususnya dukungan sumberdaya.