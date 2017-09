Terapkan Pembayaran BBM dengan Uang Elektronik, Pertamina-BI-Pemkot Pontianak Tandatangani MoU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - General Manager Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan, Yanuar Budi Hartanto menandatangani perjanjian kerjasama Elektronifikasi Pembelian BBM Secara NonTunai di seluruh SPBU di Pontianak bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Dwi Suslamanto dan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan Seminar Meltech di Aula Bank Indonesia Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Sabtu (16/9/2017).

Penandatanganan kerjasama ini sebagai langkah penerapan non tunai atau pembayaran transaksi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan uang elektronik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pontianak per 1 Januari 2018.

Perjanjian kerjasama ini akan mempermudah koordinasi bagi seluruh pihak terkait, terutama bagi Pertamina kepada pemkot Pontianak dan Bank Indonesia dalam pengimplementasian pembelian non tunai di SPBU di Pontianak.

Menurut Yanuar Budi Hartanto bahwa upaya menggalakkan program transaksi non tunai di SPBU adalah bentuk dukungan Pertamina atas Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan tahun 2014 lalu oleh Bank Indonesia.

"Dengan dukungan Pemerintah Kota Pontianak, diharapkan implementasi cashless di Pontianak dapat menjadi role model bagi kota-kota lain untuk mendukung implementasi pembayaran non tunai di SPBU," lanjutnya.

Penggunaan uang elektronik di beberapa SPBU di Pontianak sudah mulai dipraktikkan pada bulan Juli kemarin di beberapa SPBU di Pontianak. Penandatanganan MOU ini juga menandai akan diterapkannya penggunaan uang elektronik di seluruh SPBU.

Pada hari sabtu dan minggu, akan diberlakukan satu jalur khusus penggunaan uang elektronik. Berangsur- angsur setelah konsumen terbiasa, akan ditambah lagi penerapannya sebagai persiapan akan diberlakukannua transaksi non tunai di semua jalur SPBU di Januari 2018.

"Per Januari 2018, semua jalur di SPBU akan diberlakukan transaksi non tunai atau menggunakan e-money pada 21 SPBU di Pontianak," Ungkap Alicia Irzanova , Area Manager Communication and Relation Kalimantan.

