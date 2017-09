SPORC Amankan Lima Pelaku Pembalakan Liar di Danau Sentarum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penyidik SPORC Bekantan Balai Gakkum LHK Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak, Sabtu (16/9/2017) lalu, telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pembalakan liar di dalam Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kabupaten Kapuas Hulu.

Kasi Gakkum, Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, David Muhammad menyampaikan bahwa penyidik menetapkan LS ( 31 tahun) dan JUM ( 21 tahun) sebagai tersangka dan menyita 445 batang kayu olahan Rimba Campuran beserta 2 (dua) unit Chainsaw dan 1 (satu) unit sampan.

"Tersangka LS (31 th) dan JUM (21 th) selanjutnya ditahan di Rutan kelas IIb Putussibau sejak 16 September 2017 sedangkan barang bukti 445 batang kayu olahan Rimba Campuran beserta 2 (dua) unit Chainsaw dan 1 (satu) unit sampan dititipkan di Kantor Balai Besar TNBKDS," katanya, Selasa (19/9/2017) siang.

(Baca: Gelar Festival, Pemkab Kapuas Hulu Tonjolkan Pesona Danau Sentarum )

Operasi tangkap tangan ini dimulai ketika Tim Polhut Balai Besar TNBKDS sedang melakukan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan pada hari Kamis, 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas mendapati 3 orang pelaku yaitu LS, JUM dan BN yang sedang membawa rakit kayu olahan di dalam Kawasan Danau Sentarum.

"Dari hasil pengecekan, didapat kayu olahan sebanyak 445 batang berbagai jenis dan ukuran. Petugas kemudian membawa para pelaku menuju ke lokasi penebangan. Di lokasi tebangan, Petugas menemukan 4 tunggul tebangan pohon jenis Bintangur dan Kelansau dan 2 pelaku lainnya yaitu SL dan HK yang merupakan buruh angkut kayu," jelasnya.

Tidak jauh dari lokasi tunggul Pohon Kelansau ditemukan barang bukti 2 (dua) unit Chainsaw yang digunakan pelaku untuk menebang kayu. Seluruh pelaku pembalakan liar dan barang bukti selanjutnya diamankan ke Kantor Balai Besar TNBKDS untuk dilakukan proses hukum oleh Penyidik SPORC.

"Dari 5 (lima) orang yang diperiksa, Penyidik SPORC telah menetapkan LS ( 31 th) dan JUM (21 th) sebagai tersangka sedangkan BN, SL dan HK masih diproses sebagai saksi," terangnya.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf c dan atau Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 84 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak hutan Jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, plus denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Kasus pembalakan liar di dalam kawasan TNBKDS ini merupakan kasus kedua yang ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tahun 2017 ini, Penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengusut dan mengungkap pelaku lainnya yang diduga turut terlibat.