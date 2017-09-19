Millennials
Bad Boy Deketin Cewek Batu, Gimana Jadinya Ya?
Tapi gimana kalau si bad boy nekat ngedeketin kamu si cewek batu..Nah loh. gimana jadinya ya?
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Teri
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dideketin sama bad boy harus punya mental baja nih guys. Selain kadang bikin agak nyesek tapi terkadang ada juga asiknya.
Tapi gimana kalau si bad boy nekat ngedeketin kamu si cewek batu..Nah loh. gimana jadinya ya?
(Baca: Dideketin Bad Boy? Jalanin Aja Dulu )
Teri
Ig: @teribulat: Gue sih pasrah aja min, mo liat gimana sik model anak badboy ngedeketin cewe batu kaya gue.
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Millennials
Penulis: Listya Sekar Siwi
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak