Tentara Lanud Sosialisasi Cara Rawat Gigi, Gizi dan Imunisasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PIA AG ke-61 Tahun 2017, PIA-AG Lanud Cab 18/D I Lanud Harry Hadisoemantri mengadakan penyuluhan tentang gigi, gizi dan imunisasi kepada anak-anak TK Angkasa dan orangtua murid.

Ketua PIA-AG Lanud Cab 18/D I Lanud HAD, Ny Widia Erick Rofiq Nurdin mengatakan kegiatan terselenggara berkat kerja sama Yasarini Lanud HAD dengan Puskesmas Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang di sekolah TK Angkasa Lanud HAD, Senin (18/9/2017) pagi.

"Kita memberikan sosialisasi tentang gigi, gizi dan imunisasi kepada anak-anak TK Angkasa Lanud HAD. Kegiatan ini sangat penting dan harus di perhatikan oleh orangtua karena mereka dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini,” katanya.

Petugas yang terlibat adalah Staf Yasarini Lanud HAD dan kesehatan Puskemas Drg. Lesningatie Gideon, Yuliana Sulia Amd. KG, Promkes Sri Susilawati, SKM., pemantau status gizi anak TK, Roh Dearny Purba Amd. Gz, Dwi Agestiani, S.Gz, perawat Weni Prida Amd. Kep., Sri Asroriah serta Siti Fatimah.

Pemantau status gizi anak TK, Roh Dearny Purba Amd. Gz mengatakan bahwa asupan makanan anak-anak harus di perhatikan gizinya, terutama yang terkandung dalam 4 sehat 5 sempurna.

"Meskipun kita hidup di zaman modern jangan pernah lupa bahwa anak-anak itu tetap makan sayur, buah, makanan yang mengandung protein, mineral dan kalsium serta minum susu," paparnya.

Sementara itu, Drg. Lesningatie Gideon menambahkan bahwa sudah menjadi tugas orangtua untuk menginggatkan anak-anaknya, terutama sikat gigi sehari dua kali sesudah sarapan pagi dan malam sebelum tidur.

"Karena ketika anak-anak selesai makan dan minum pasti ada sisa makanan yang harus dihilangkan agar tidak dibawa saat tidur sehingga menyebabkan careis gigi atau gigi berlubang. Secara umum gigi, gizi dan imunisasi, ketiganya akan membantu dalam proses tumbuh kembang mereka," pungkasnya.