Punya Striping Memikat, Unit Honda CBR 250 RR Kabuki Bisa Dibeli di Dealer-Dealer Ini

Unit Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki terpajang rapi di stan Astra Motor Pontianak di Ayani Megamal Pontianak, dalam momen pengenalannya, Sabtu (16/09/2017)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meski baru diperkenalkan resmi di pasar Kalbar pada Sabtu (16/09/2017), Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki ternyata sudah terjual.

Unit sport fairing yang hanya diproduksi 100 unit se Indonesia di 2017 ini ternyata telah dibeli konsumen di Kalbar.

"Hanya ada 100 unit se Indonesia di 2017 ini. Menariknya, kita di Kalbar unit ini sudah terjual dua unit," ungkap Head Marketing Sub Dept Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, dalam agenda Press Conference launching Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki, Sabtu (16/09/2017) lalu.

Hal inipun lantas disebutnya sinyalemen positif.

Sambutan kehangatan konsumen terhadap unit sport fairing Honda berhasil striping seni teatrikal klasik Jepang itu.

"Tertariknya memang ke desainnya yang sangat unik. Selain itu, memang juga karena jumlahnya terbatas yang hanya ada 100 unit se Indonesia itu," sambungnya.

Selain itu, katanya, meski mengusung sesuatu yang baru, unit anyar ini punya banderol harga yang tak jauh berbeda ketimbang pendahulunya. Hanya berbeda lebih kurang Rp 100 ribuan saja.

Pihaknya pun katanya saat ini berusaha sebisa mungkin berikan layanan terbaik kepada konsumen yang berminat terhadap andalannya di kelas sport fairing 250 cc ini. Baik Honda CBR 250 RR versi standar dan ABS yang telah lebih dulu 'lahir', maupun juga Special Edition The Art of Kabuki ini.

Selain di Wing Dealer, Astra Motor Pattimura Pontianak, pihaknya juga layani pembelian di beberapa 'diler satelit' di berbagai daerah di Kalbar.

Seperti di Astra motor Singkawang, Astra Motor Sintang, Astra Motor Ketapang, dan Astra Motor Sanggau.

"Supaya costumer bisa lebih gampang lihat produk ini langsung. Jadi tidak perlu repot harus ke wing diler di Pontianak lagi," pungkasnya.