Kalapas Sintang: Tidak Ada Ampun Pegawai Lapas Terlibat Narkoba

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Sintang, Pujiono menegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lapas Sintang.

Kalapas menegaskan sanksi tegas telah menunggu bagi oknum petugas Lapas atau sipir yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Para pegawai Lapas tidak boleh mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba. Jika terbukti siap-siap saja menerima hukuman,” ungkapnya, Senin (18/9/2017).

Pujiono menambahkan tidak ada ampun bagi pegawai Lapas yang coba-coba bermain dengan narkoba.

Aturan sudah jelas mengatur masalah penyalahgunaan narkoba.

“Sesuai instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lapas harus memberantas narkoba dengan komprehensif. Harus secara terpadu, gencar dan berani. Tidak terkecuali bagi petugas Lapas. Tidak boleh terlibat,” tegasnya.

Pujiono menerangkan insan Lapas sebagai abdi negara harus bersih dari narkoba.

Menurut dia, jika ingin memberantas penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari diri sendiri atau internal.

“Ya, harus di mulai dari jajaran Lapas terlebih dahulu. Bagaimana kita mau membersihkan narkotika, jika internal tidak bersih. Petuga Lapas jangan sampai terlibat,” terangnya.

Guna menjamin terbebas dari narkoba, Kalapas mengatakan pihaknya rutin melakukan tes urine mendadak bagi petugas Lapas.

Beberapa waktu lalu, tes urine sudah dilakukan dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Drs tholib SH MH.

Selain internal, Kalapas juga berkomitmen memutus rantai upaya penyelundupan narkoba ke Lapas Sintang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya penyelundupan berhasil digagalkan petugas jaga Lapas Sintang.

“Pengawasan ketat dan filter terus dilakukan oleh petugas jaga sejak ruang depan. Semua barang titipan diawasi dan diperiksa. Komitmen saya sejak awal bertugas, Lapas Sintang harus No Handphone, No Narkoba dan No Pungli,” tukasnya.