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Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak

Beberapa di antaranya, yakni diskon spesial upto 50 persen untuk Sale Corner Selected Item, dan Men's Festival dengan diskon 30 persen koleksi pria..

Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211446.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211858.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211712.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211606.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211755.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak - koleksi-di-everbest-gallery-ayani-megamal-pontianak_20170918_211820.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak tengah menggelar beberapa program promo.

Beberapa di antaranya, yakni diskon spesial upto 50 persen untuk Sale Corner Selected Item, dan juga Men's Festival dengan diskon 30 persen untuk koleksi khusus pria.

(Baca: Konsumen Girang Ada Everbest Gallery Tawarkan Promo )

Berikut koleksi-koleksinya kami tampilkan dalam beberapa tangkapan jepretan kamera yang kami ambil pada Senin (18/09/2017).

Tags
Everbest Gallery
Ayani Megamal
Promo
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Penulis: Ishak
Editor: Dhita Mutiasari
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