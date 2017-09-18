Ini Koleksi-Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Beberapa di antaranya, yakni diskon spesial upto 50 persen untuk Sale Corner Selected Item, dan Men's Festival dengan diskon 30 persen koleksi pria..
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISHAK
Koleksi di Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak
Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak tengah menggelar beberapa program promo.
Beberapa di antaranya, yakni diskon spesial upto 50 persen untuk Sale Corner Selected Item, dan juga Men's Festival dengan diskon 30 persen untuk koleksi khusus pria.
(Baca: Konsumen Girang Ada Everbest Gallery Tawarkan Promo )
Berikut koleksi-koleksinya kami tampilkan dalam beberapa tangkapan jepretan kamera yang kami ambil pada Senin (18/09/2017).
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Penulis: Ishak
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribun Pontianak
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