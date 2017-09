Honda CBR 250 RR Kabuki Ditarget Terjual 10 Unit Perbulan

Head Marketing Sub Dept Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, berikan penjelasan terkait produk anyar Honda di kelas sport fairing, Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki, Sabtu (16/09/2017)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki, menambah alternatif pilihan bagi konsumen akan sepeda motor sport fairing dari Honda.

Karenanya, keberadaannya pun lantas diharapkan mampu mengangkat penjualan Honda di kelas sport melesat lebih tinggi.

"Honda CBR 250 RR seri Kabuki ini kami siapkan untuk menambah volume di kelas sport series. Targetnya, bisa terjual 10 unit per bulan," ujar Head Marketing Sub Dept Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, Honda CBR 250 RR Special Edition The Art of Kabuki, Sabtu (16/09/2017)

Dengan demikian, pihaknya berharap kehadiran sepeda motor sport fairing edisi khusus satu ini bisa mendorong raihan pangsa pasar Honda di kelas sport series di Kalbar menjadi tumbuh ke angka 56 persen.

Sejauh ini, Honda sendiri disebutnya telah berhasil memimpin pasar sport series di Kalbar di angka 54 persen.

Khusus Honda CBR 250 RR sendiri, setidaknya sudah terjual sekitar 54 unit selama 2017 ini.

"Mulai dari Januari, sampai saat ini, total sudah 54 unit terjual," katanya lagi.

Iapun lantas mengaku optimis varian CBR 250 RR terbaru ini bakal meraih sukses. Tak sekedar mengamankan posisi sebagai pemimpin pasar, tapi juga membuat porsinya kian besar.

Apalagi, katanya, secara keseluruhan dari semua tipe, Honda di Kalbar sudah mampu meraih 66,1 persen populasi sepeda motor. Di mana seri CUB sebesar 59,6 persen, matik 68,1, dan Sport Series 54 persen.

"Hampir semua tipe, kami bisa menguasai pangsa pasar di Kalbar. Dengan kehadiran Honda CBR 250 RR The Art of Kabuki ini, tentunya akan jadi lebih baik lagi khususnya di kelas sport series," pungkasnya.