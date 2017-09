Beragam Tanggapan Warga Soal Wajib Non Tunai di SPBU

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebijakan wajib transaksi non tunai di seluruh SPBU Kota Pontianak yang akan dimulai Januari 2018 menuai tanggapan beragam dari masyarakat.

Jika sebagian pengusaha cenderung mendukung penerapan transaksi non tunai, namun sebagian kalangan justru mempermasalahkan dampak terhadap masyarakat menengah kebawah.

Satu di antara warga Kota Pontianak, May mengaku senang pemberlakuan transaksi non tunai diterapkan di SPBU. Namun ia tidak setuju jika pemberlakuan secara mutlak.

"Kita maunya bertahap. Bagi saya tidak masalah tapi kita pikirkan kalangan menengah ke bawah, sopir angkot, buruh dan mahasiswa, "ujar pengusaha properti ini kepada tribunpontianak.co.id, Senin (18/9/2017).

Pengusaha yang memiliki beberapa cabang bisnis lainnya ini, mengaku baginya sudah terbiasa membayar BBM menggunakan kartu debit. Namun ketika semua jalur diharuskan menggunakan non tunai maka ada kalangan tertentu yang tak bisa mendapatkan pelayanan.

"Harus ada jalur non tunai dan tunai, sehingga ketika masyarakat melihat jalur non tunai sepi muncul keinginan memiliki uang elektronik," ujarnya.

Hal yang dikhawatirkan kata May terjadi kepada kalangan bawah yang ingin menghemat pengeluaran memiliki uang pas-pasan.

"Kartu kan harus di top up terlebih dahulu. Nah, top up nya gimana caranya. Apakah seperti isi pulsa tentu tidak, pasti melalui ATM kan. Bagaimana jika uangnya pas-pasan dan ribet mau top up, otomatis kalangan ini memilih BBM eceran yang harganya lebih tinggi, "ujarnya.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Mirna Yusinta, ia berharap batas minimum top up bisa terjangkau bagi kalangan mahasiswa.

"Biar kekinian penerapan BBM non tunai kita dukung. Tapi kita maunya bank yang bersangkutan terus melakukan edukasi dan top up bisa minimal misalnya Rp20 ribu atau bahkan Rp10 ribu untuk tahap awal, "ujarnya.

Mahasiswa Fekon Untan ini mengaku bagi yang memiliki ATM jika ingin mendukung program pemerintah tidak sulit menjalankannya.

"Biasanya di ATM kita punya uang lebih yang gak bisa ditarik, misalnya Rp30 ribu. Bisa aja kita coba-coba isi ke kartu yang kita beli. Tapi memang harus ada pilihan jalur tunainya dalam 6 bulan kedepan," ujarnya.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat diakui Mirna tidak mudah. Sehingga pihak penyedia uang elektronik baik berbasis kartu maupun aplikasi harus gencar melakukan sosialisasi.

"Kalau perlu masuk ke kampus, komunitas atau yang lainnya. Nantinya pengetahuan yang mendengar akan bertambah dan penasaran mencoba, "ujarnya.