Amien Rais Serang Pemerintah Jokowi dengan Ucapan Tak Pantas, Simak Videonya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mantan Ketua MPR Amien Rais menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pernyataan-pernyataan menyudutkan di depan peserta unjuk rasa.

Menurut Amien, pemerintah Jokowi terlalu lambat dan terlalu kecil dalam mengambil peran pada kasus pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.

Di depan peserta unjuk rasa Aksi Bela Rohingya 169 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) lalu, Amien mengingatkan Jokowi bahwa dalam UUD 1945, Indonesia berkewajiban melaksanakan ketertiban dunia.

"Rezim saudara Jokowi sangat too late dan too little. Sangat lambat dan sangat kecil. Mungkin hanya pencitraan," kata Amien.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pada unjuk rasa itu juga mengingatkan umat Islam untuk siap-siap berjihad karena rezim ini tidak berpihak kepada umat Islam.

Amien Rais dan Rizieq Shihab saat berfoto bersama (ISTIMEWA)

"Kita berunjuk rasa sampai jam 18.00 ditembak gas air mata. Tapi para cebong sampai jam 2 pagi malah dikasih nasi bungkus," ujar Amien.

Dia menambahkan, "Ini karena rezim ini yang sangat tidak simpatik kepada agama Allah. Jadi kita harus bikin perhitungan. Tidak boleh membiarkan. Kita tak pernah takut. Bagi Allah ini hanya ethek embrel. Yang penting kita tetap berpegang teguh kepada Allah."