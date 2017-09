Ada Corner Sale, Koleksi Everbest Gallery Ini Bisa Dibeli Separuh Harga

Karyawan Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak, menunjukan koleksi tas yang dijual dengan promo diskon up to 50 percent, Senin (18/09/2017). TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada beberapa program promo yang digelontorkan Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak. Satu di antara yang cukup menarik, yakni Sale Corner.

Dalam promo satu ini, beberapa selected item (item tertentu) dari koleksi branded tersebut ditawarkan dengan diskon spesial. Tak tanggung-tanggung, diskon up to 50 persen diberikan untuk koleksi selected item itu.

"Sale Corner Selected Item ini kami sediakan untuk koleksi ladies (perempuan) dan juga man (laki-laki). Variasi juga lengkap, mulai dari shoes, dan juga handbag dengan diskon up to 50 persen," ujar Personal In Charge PIC (PIC-Penanggunggjawab) Everbest Gallery Ayani Megamal Pontianak dan Everbest Gallery Grand Mal Singkawang, Yuni Sutiman, Senin (18/09/2017).

Lebih lanjut, Corner Sale man diskon 50 persen, diberikan untuk beberapa model sepatu dan sandal. Baik kasual dan formal fashion.

Sedangkan ladies, diskon upto 50 persen ditawarkan untuk enam item hight heels, dan 10 item cort shoes.

"Handbag juga ada sekitar 9 item model," lanjutnya.

Sepatu pria yang pada harga normalnya dijual antara Rp 1,5 jutaan, sampai Rp 1,7 jutaan, bisa dibeli dengan diskon hingga separuh harga. Per itemnya, harganya bisa terpangkas hingga 800 ribuan.

Demikian juga untuk koleksi Ladies, seperti hight heels yang pada harga normalnya dijual Rp 1,1 jutaan sampai Rp 1,2 jutaan, bisa diboyong dengan harga hanya sekitar Rp 600 ribuan saja. Pun sama dengan beberapa koleksi handbag, yang harga normalnya mulai Rp 1,1 sampai Rp 3 jutaan, bisa dibeli dengan diskon hingga separuh harga.

"Promo ini, kami hadirkan sampai akhir September nanti. Jadi masih cukup panjang waktunya, dan ini tentunya kesempatan bagus bagi customer kami berbelanja koleksi-koleksi terbaik Everbest dengan harga yang relatif lebih terjangkau," pungkasnya.