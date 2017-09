Honda Gaet Torro Rosso, Usai Putuskan McLaren

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Salah satu keputusan yang ”ditunggu” di balap F1 akhirnya datang juga.

Honda resmi bercerai dengan McLaren hingga musim 2017 berakhir.

Hubungan sejak 2015 itu akhirnya kandas, disinyalir karena Honda tak mampu memberikan performa terbaik.

Dalam siaran resmi, (15/9/2017), Takahiro Hachigo, President and Representative Director of Honda Motor Company Ltd tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Sebab, Honda belum sepenuhnya memenuhi ambisi untuk menjadi yang terbaik.

”Patut disayangkan kami akhirnya berpisah dengan McLaren. Tapi kami membuat keputusan ini, dan mempercayai sebagai langkah yang terbaik untuk masing-masing pihak,” ujar Hachigo.

Mewakili Honda, Hachigo juga menyampaikan terima kasih untuk fans yang mendukung tim dan pebalap selama ini, anggota tim, dan semua yang terlibat dalam senang dan kecewa sejak Honda memutuskan comeback pada 2015 lalu.

”Kami akan melanjutkan perjuangan bersama McLaren sampai musim 2017 berakhir, lalu kembali ke F1 pada 2018 dengan aktivitas lainnya,” ucap Hachigo.