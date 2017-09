Lanud HAD Tuan Rumah Kejuaraan Grasstrack Terbuka Bupati Bengkayang 2017

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Letda Sus Semadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sirkuit Tentara Langit "Angkasa" Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang akan menjadi lokasi pelaksanaan Kejuaraan Event Club Grasstrack Open Championship Bupati Bengkayang Cup 2017 yang dilaksanakan pada 7-8 Oktober 2017 mendatang.

Kejuaraan bertajuk 'Bersatu Bengkayang Maju' ini merupakan bentuk pembinaan dan ajang pencarian bibit-bibit pembalap yang menjadi komitmen Bupati Bengkayang Suryadman Gidot. Sekaligus menjadi hiburan positif bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Dengan total hadiah senilai 56 juta diharapkan akan memotivasi banyak pembalap grasstrack, baik dari seluruh wilayah Kalimantan Barat maupun dari luar bisa menjajal kemampuannya. Sehingga balapan akan lebih kompetitif dan menarik ditonton.

(Baca: Danlanud HAD Perkuat Kebhinekaan Negara Pada Seluruh Anggota )

Danlanud Harry Hadisoemantri (HAD), Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kekompakkan dan kebersamaan serta kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Lanud HAD dan seluruh lapisan masyarakat.

Sirkuit Grasstrack Tentara Langit "Angkasa" milik Lanud HAD dengan panjang lintasan 1.200 meter ini merupakan sirkuit baru yang sudah terdaftar dan memenuhi standar dalam catatan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kalimantan Barat.

"Harapan kami ke depan sirkuit ini menjadi sirkuit kebanggaan masyarakat Bengkayang. Sehingga dapat digunakan sebagai ajang prestasi para pembalap pemula hingga tingkat profesional. Ajang ini juga bertepatan dengan rangkaian kegiatan HUT TNI ke 72," kata Danlanud, Jumat (16/9/2017) malam.

Adapun kelas yang diperlombakan ada tujuh, di antaranya Kelas Bebek Standar Pemula, Kelas Bebek 4 Tak Modif, Kelas Sport & Trail, Kelas Bebek 2 Tak Modif, Kelas Mini Moto FFA Under 12 Tahun, Kelas Free For All (FFA), Kelas Adventure Over 35 Tahun.

Bagi para pembalap yang ingin menjajal kemampuan pada kejuaraan bergengsi ini dibuka pendaftaran mulai 5 September hingga 5 Oktober 2017 dengan biaya pendaftaran 200 ribu. Atau bisa menghubungi Sekretariat Uray di nomor 085385533335 dan Bimo 082352868889.