iPhone 8 - Tawarkan Fitur dengan Teknologi Canggih, Ini Ulasan Singkat Spesifikasinya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apple mengungkapkan iPhone 8 akan diluncurkan untuk pre-order pada 15 September, menjelang tanggal rilis akhir 22 September .

Produk smartphone Apple keluaran baru ini punya model penyimpanan yang berbeda, yang berarti ada beberapa poin harga yang harus diperhatikan.

Harga iPhone 8 mulai dari $ 699, £ 699, AU $ 1.079 untuk varian 64GB, sedangkan versi 256GB yang lebih besar adalah $ 849, £ 849, $ 1,329.

Apple mengatakan iPhone 8 memiliki desain all new, dengan rear glass penuh dan hadir dalam tiga warna yaitu silver, space grey dan new gold finish.

Ada juga bingkai aluminium kelas kedirgantaraan, ditambah klaim Apple bahwa iPhone 8 menawarkan kaca paling tahan lama yang pernah ada di iPhone dan juga tahan air dan debu.

Speaker stereo memberikan pengalaman suara yang lebih baik melalui iPhone 7, karena mereka 25% lebih keras dan mampu menjadi bass yang lebih dalam meski soket headphone masih mati sekalipun.