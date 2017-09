Pemprov Sampaikan Lima Raperda Pada DPRD Kalbar

Citizen Reporter

Humas Pemprov Kalbar

Randa Gusmahari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar selaku pimpinan eksekutif menyampaikan lima rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada pihak DPRD.

Penyampaian tersebut dibacakan Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie dalam pidato Gubernur Kalbar, Cornelis di Ruang Balairuangsari Kantor DPRD Kalbar, Senin (11/09/2017).

Kelima raperda tersebut diantaranya yang pertama adalah Perubahan atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah khusus di Kalbar.

Kedua Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2012 tentang pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit daerah Prov Kalbar.

Ketiga Pencabutan Perda No 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalbar.

Perda No 10 Tahun 2011 tenang Retribusi Jasa Umum serta Pencabutan Peraturan daerah No 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol.

“Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi peralihan kewenangan urusan Pemerintah baik di pusat, di daerah provinsi maupun di daerah Kabupaten / Kota. Meninjak lanjuti Undang-undang No 23 Tahun 2014 tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Daerah, telah mengkaji Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013, dan menyatakan bahwa Perda No 1 Tahun 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan perubahan," Jelas M Zeet.

Dengan disetujui Rancangan Peraturan tersebut menjadi peraturan daerah, maka peraturan tersebut telah disesuaikan dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun2014.