Lengkap, Beng's Gallery and Art Shop Tawarkan Perlengkapan Lukis dengan Harga Terjangkau

Pengelola Beng's Gallery and Art Shop, Hidayat (bertopi) dan Rudi, tunjukkan beberapa varian cat khusus lukis yang dijual di tempat itu, Jumat (8/9/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selain cat, Beng's Gallery and Art Shop juga sediakan aneka peralatan melukis lain. Hal inipun menempatkan galeri ini jadi pertama dan satu-satunya di Pontianak yang benar-benar berfokus di seni lukis dan segala perlengkapannya.

"Kami bisa dibilang pertama dan satu-satunya terlengkap di Kalbar. Jadi tidak sekedar galeri lukis, tapi juga untuk penjualan berbagai peralatan seni lukis," ujar satu dari pengelola Beng's Gallery and Art Shop, Rudi Asbun (34), Senin (11/9/2017).

Mulai dari kuas, easel (sandaran lukisan) berbagai model dan ukuran, tersedia di galeri satu ini. Pengunjung juga bisa berbelanja aneka pallet (nampan penyimpanan cat saat melukis), berbagai macam jenis Conte (sejenis pensil arang yang biasa digunakan untuk pembuatan sketsa) dan aneka pensil lukis lainnya.

Media lukis juga lengkap. Dari kertas Canson yang biasa digunakan untuk melukis sketsa ataupun media lukis cat air, hingga kanvas, juga tersedia.

Kanvas pun tersediakan dengan berbagai kualitas dan ukuran. Konsumen tinggal memilih yang dibutuhkan.

"Kanvas bisa dibeli per meter, atau juga bisa per gulung sekaligus. Satu meter berkisar antara Rp 90 ribuan sampai Rp 180 ribuan, tergantung merek, sedangkan per gulung dengan buka 10 meter kali 1,6 meter seharga Rp 1,2 jutaan," bebernya.

Perlengkapan lainnya, katanya, juga ditawarkan dengan harga terjangkau. "Kami sengaja tawarkan dengan harga terjangkau, agar peminat lukis di Kalbar, lebih mudah berkarya sehingga seni lukis di Kalbar semakin berkembang," lanjutnya lagi.

Seperti kuas, yang hanya dibanderol antara Rp 11 ribuan sampai Rp 120 ribu per satu set. Sedangkan jika dibeli per pieces-nya, kuas hanya dibanderol Rp 1.500,- sampai Rp 80 ribuan saja.

Easel, dijual mulai Rp 120 ribu sampai Rp 2 jutaan. Conte dan aneka pensil lukis, mulai Rp 7 ribu sampai Rp 25 ribu, tergantung merek. "Harga ini, bisa lebih murah nyaris hampir separuh harga di tempat lain," pungkasnya.