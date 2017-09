Kantor SAR Pontianak Jadi Tuan Rumah Latihan Gabungan Indonesia dan Singapura,

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kantor SAR Pontianak didaulat menjadi tuan rumah dalam event tahunan dalam ajang latihan gabungan Indonesia dan Singapura ( INDOPURA ).

Latihan ini merupakan yang kesekian kalinya dilakukan antara Indonesia dan Singapura.

Kepala Kantor SAR Pontianak Hery Marantikan, S.H., M.Si mengungkapkan kegiatan ini akan melibatkan sejumlah instansi.

Dengan lokasi di wilayah Kalbar, menggunakan sejumlah alat utama dalam latihan.

"Latihan gabungan ke 35 ini, Indonesia diwakili Kantor SAR Pontianak dan beberapa wilayah SAR lainnya," katanya, Senin (11/9/2017) malam.

Pelaksanaan perumusan latihan dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kepala Sub direktorat pengerahan potensi dan pengendalian operasi direktorat Badan Nasional Pencaraian dan Pertolongan Agus Haryono, S.S., M.BA, Mr. Tai Kit selaku ketua delegasi RCC Singapura, Mr. Raymond Seah selaku Sarex Observer ICAO.

Pada latihan Indopura ke 35 ini, melibatkan sejumlah instansi.

Indonesia diwakili oleh Kantor SAR Pontianak, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Jambi, Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan pertolongan, Kodam XII Tanjungpura, Lantamal XII Pontianak, Ditpolair POLDA Kalimantan Barat, Lanud Supadio Pontianak, KSOP Pontianak, BMKG Supadio Pontianak, LPPNI Pontianak, IMIGRASI Pontianak, Dinas Navigasi/ SROP Pontianak.

Sedangkan Singapura diwaliki oleh Civil Aviation Authority of Singapore ( CAAS ), national Environment Agency, Republik Singapore Air Force ( RSAF ), Republik of Singapore Navy ( RSN ) , Maritime port Authority (MPA), miniatry of Defence ( MINDEF ), Singapore civil Defence Force ( SCDF), Ministry of Health ( MOH ), Singapore Police Force dan Immigration and Checkpoint Authority ( ICA ).

"Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 14 September 2017 ini mengambil lokasi di sekitar Pulau Datuk Kabupaten Mempawah. Dimana akan menggu akan Alut (alat utama)," ungkapnya.

Beberapa alat utama ini, diantaranya , 1 unit poker F 50 milik Singapura,1 unit Herculles C 130 milik Singapura, 1 unit RIB milik Indonesia, Kapal nelayan setempat.

"Dalam latihan kali ini diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan personil SAR Indonesia dan Singapura dan meningkatkan kemampuan SMC ( SAR Mission Coordination) baik dari pihak Indonesia maupun Singapura," pungkasnya.