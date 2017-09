Hadiri Ulang Tahun Putri Krisdayanti, Nindy Dikira Lupa Ganti Baju Tidur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Nindy membuat netizen heboh dengan postingannya di akun Instagram.

Kala itu, penyanyi bernama lengkap Anindia Yandirest Ayunda itu memamerkan penampilannya yang beda saat menghadiri acara ulang tahun putri Krisdayanti.

Banyak netizen yang nyinyir dengan baju yang dikenakan Nindy kala itu.

Baju tersebut dinilai tak pas dipakai untuk menghadiri acara ulang tahun.

Bagaimana tidak, Nindy mengenakan baju model piyama berwarna merah maroon.

Outfit keluran Max Mara itu tampak cocok dikenakan Nindy.

Sayangnya oleh banyak netizen, pemilihan outfit tersebut dinilai tak pada tempatnya.

Bahkan Nindy dikira terkesan lupa ganti baju dari bangun tidur.

Padahal Nindy sudah mengenakan riasan yang cantik.

@folaniamey218 "Lupa ganti mau keundangan teh nindyx, gpp yg penting teh nindy pede,semangat."

@nitajuliantidai "Pakai baju tidur y?....gk sempat mandi kaleeee."

@imarisma_quinita "Make up ok, gaya ok, rambut ok, body juga ok, dan saiaa salfok sama bajunya. Aduh tren sekarang bikin nganga."

@alifahalifah01 "Iyaa ya....aku dr kemaren mikir.....kenapa kyk piyama yak...pun seandainya lagi kekinian....kayaknya gak sippp deh. Apalagi party." (Sinta Manila/Tribunstyle.com)