Zayn Malik - Pria Termodis 2017 ini Ternyata Suka Pinjam Baju Kekasihnya

Us Weekly

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah meninggalkan One Direction, karier Zayn Malik semakin bersinar.

Setelah kesuksesan album pertamanya Minf of Mine, prestasinya bertambah setelah ia dinobatkan sebagai pria paling modis di Inggris dari GQ Men of The Year Award.

Malik dianggap sebagai lelaki termodis berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan sejak akhir 2016.

Penampilan pria berusia 24 tahun ini disejajarkan dengan puluhan kandidat, seperti Jared Letto, David Beckham, hingga Ryan Gosling.

Wajah tampan Malik pun menghiasi sampul depan majalah GQ.

Ia tampil mengenakan setelan jas putih keluaran rumah mode Hugo Boss yang menjadi sponsor penobatan tersebut.

Rambut Malik dipotong tipis dan bercat pirang.

Malik yang kini berpacaran dengan Gigi Hadid, model yang menjadi duta beberapa merek besar, seperti Guess, Tommy Hilfiger, Versace, dan Tom Ford, juga memiliki penampilan yang tak kalah gaya dengan sang kekasih.

Secara jujur, Malik mengaku terinspirasi oleh penampilan Hadid.