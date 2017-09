Sulut Meriam Karbit di Agenda HBD Astra Motor Region Kalimantan, Seungjunn Terpesona

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perhelatan event Honda Bikers Day 2017 - Region Kalimantan yang digelar Astra Motor, turut dihadiri para petinggi Astra Motor Jepang.

Marketing Advisor Astra Motor Jepang, Seungjunn Ann, turut berpartisipasi.

Pria berdarah Korea Selatan ini, lantas didapuk ambil bagian dalam beberapa rangakaian seremonial acara pembukaan.

Usai disambut dengan tari Multi Etnis, pria berkacamata inipun dipersilahkan menyulut meriam karbit.

Warisan kekayaan budaya tak benda khas Kota Pontianak inipun sukses membuat pria yang akrab disapa Ann San ini takjub. "I'm very suprise," ujarnya, di sela-sela agenda, di Rumah Radankg Pontianak, Sabtu (09/09/2017).

Dentuman suara dari meriam karbit bahkan sempat membuat Ann San mengelus dada.

Lalu tak berapa lama kemudian menutup kedua telinganya usai meriam berdentum saling bersahutan.

Antusiasme peserta yang penuhi area acara juga membuatnya kagum.

Pasalnya, di Jepang, katanya, acara serupa relatif tak seramai agenda HBD 2017 Astra Motor Region Kalimantan kali ini.

Penataan panggung dan stan-stan disebutnya juga sangat baik.

Dengan penataan dan tampilan yang baik tersebut, membuat acara satu ini punya kesan sendiri baginya.

"The Venue ia very good. Maybe in evening w'll have more entertainment. I think so far the event is very success," pungkasnya.