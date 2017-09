Kegiatan Training of Trainer Gali Potensi Anggota Lanud HAD

Kegiatan Training of Trainer yang diikuti oleh seluruh Anggota Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) bertempat di gedung serba guna Lanud HAD, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (9/9/2017) pagi.

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Letda Sus Semadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Komandan Pangkalan TNI AU Harry Hadisoemantri (HAD) Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin bersama Ketua PIA AG Cab. 18/D.I Ny. Widiya Erick Rofiq Nurdin membuka kegiatan Training of Trainer bertempat di gedung serba guna Lanud HAD, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (9/9/2017) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Lanud HAD dan sebagai pemateri langsung dari Bapak Bebet Darmawan, S.Psi. Sebelum memulai kegiatan, Danlanud sempat memberikan pengarahan dan memotivasi kepada seluruh anggota yang hadir.

"Kelemahan kita itu bukan berarti segala sesuatu harus berhenti, gali pontensi yang ada didalam diri kita seoptimal mungkin, maka bisa diterapkan sehingga berhasil guna untuk kita, keluarga ataupun orang lain" ujar Danlanud dengan penuh semangat.

(Baca: Bangun Karakter SDM, Lanud HAD Gelar Pelatihan Capacity Building )

Dengan demikian, ia menginginkan anggota bersungguh-sungguh mengambil ilmu dari kegiatan ini. Sehingga apa yang diperoleh nantinya dari kegiatan ini bisa diimplementasikan serta dikembangkan, khusus untuk membina Saka Dirgantara Rajawali Lanud HAD.



"Agar tercipta generasi yang mempunyai karakter, berubah, mengubah dan berbuah. Bukan hanya itu saja dapat juga bekerja sama dengan instansi terkait, guna menjalin sinergitas TNI, Polri serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang," jelasnya.

Sementara itu, pemateri Bapak Bebet Darmawan, S.Psi. menyampaikan bahwa Traning Of Trainer ini untuk melatih anggota Lanud HAD yang nantinya akan bertindak sebagai Trainer dalam menangani kegiatan Military Out Bound, Leadership dan Character Building.

"Seorang Trainer harus menjalani sendiri berbagai macam permainan, apabila mereka sudah mampu maka siap diterjunkan sebagai Trainer untuk memberikan materi maupun praktek dilapangan," pungkasnya.