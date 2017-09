Bikin Haru, Mantan Istri Engku Emran Curhat Kayak Gini di Instagram, Ada Pesan Buat Bella!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi jadi Nyonya Engku Emran, Laudya Cynthia Bella langsung dapat titipan amanah untuk mengurus anak tiri bernama Aleesya.

Sang Mantan istri Engku Emran, Erra Fazira mengungkapkan turut berbahagia atas pernikahan Emran dengan artis peran Laudya Cynthia Bella sekaligus menitipkan buah hati dia saat masih seatap dengan Engku yakni Aleesya.

Erra menitipkan buah hati melalui akun instagram miliknya, @errafazira pada Jumat (8/9/2017).

Erra berdoa agar pernikahan keduanya bisa terus harmonis hingga keduanya bisa bertemu kembali di akhirat.

"Alhamdulillahhhh.. Tahniah!! Buat ayah kepada Aleesya @iamkumbre dan @laudyacynthiabella diatas penyatuan cinta kalian.. moga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah," tutur Erra.

"Penyatuan ini juga moga dapat mengeratkan lagi ukhwah antara Malaysia dan Indonesia.. Kita bersaudara dalam kejauhan.. kita saling mendoakan dan pupuk kasih sayang. Moga harmoni dan damai bersama. Amin. ." doa Erra.

"Anakanda ku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya, maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buat mu sayang.. Moga menjadi anak yg solehah dan punya jati diri yang disenangi dan dsayangi sentiasa. Mom will always support and pray for your happiness dunia dan akhirat. Love you so much my love!!!" hibur Erra untuk Aleesya yang langsung mendapat ibu tiri cantik dari Indonesia yakni Laudya Cynthia Bella.

Tak hanya menitipkan anak, Erra berharap Laudya dan Engku segera 'bikin adik' untuk Aleesya.