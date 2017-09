Laudya Cynthia Bella Resmi Menikah, Netizen Malah Ributin Mas Kawinnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah banyak teka-teki mengenai pernikahannya yang akan digelar di Malaysia. Akhirnya, Laudya Cynthia Bella resmi dipersunting oleh pria asal Malaysia, Engku Emran.

Engku Emran sendiri adalah Chief Executive Officer (CEO) sebuah perusahaan media yakni TV Synergy Sdn Bhd dan Chief Operating Officer (COO) Suria FM.

Dilansir dari akun @makrumpita, Bella dan Engku Emran telah resmi menikah, Jumat(8/9/2017) sore.

@makrumpita

Suasana acara akad nikah Teh Bela...

Alhamdulillah SAH

Engku Emran pun mengucapkan ijab kabul secara lancar, Bella sendiri dinikahkan langsung oleh ayah kandungnya.

"Saya terima nikah Laudya Cynthia Bella dengan mas kawin 300 ringgit tunai," ujar Engku Emran.

Melihat video tersebut, netizen malah mengomentari soal lafaz ijab kabul yang berbeda dengan yang biasanya ada di Indonesia serta jumlah mas kawinnya.

Penyebutan lafaz ijab kabul tanpa penggunaan binti di nama Bella serta besaran mas kawin yang jumlahnya dinilai netizen sedikit.

@illaagustina08 300 ringgit = 942.883 ribu rupiah…maharnyaaaa beneran cuma 900 rbuann..??????

@devinurf2 Terima nikahnya doang? Biasanya kalo di indonesia terima nikah dan kawinnya heeee

Tapi ada beberapa netizen yang kemudian memberikan informasi mengenai aturan pernikahan di negara tersebut.

@meliarach01 Fyi : mahar / mas kawin di negara malay itu ditentuin sm negeri nya masingz .. tp ga boleh lebih dr rm300 , tp mas kawin dlm arti indo itu uang hantaran ! Coba di kepo in brp uang hantaran yg bela dpt ? Krn si cpw nya yg minta sebesar apa dan no limit ya.. welcome to the geng "istri2 org melayu" , husband malay & wife indo.. siap2 disibukan untuk status kewarganegaraan anaknya nanti ya mba bela .. tahniah..