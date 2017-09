Ini nih Promo Selera Nusantara Dari Harris Hotel Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalau kamu suka makanan Indonesia, agaknya harus nyoba promo istimewa dari Harris Hotel Pontianak ini.

Pasalnya mulai pertengahan Agustus lalu, Harris Hotel menghadirkan promo All You Can Eat Selera Nusantara khusus di hari Senin dan Selasa.

Promo ini bisa kamu dapetin di Harris Cafe yang lokasinya tepat di depan lobby Hotel yang beralamat di jalan Gajahmada Pontianak ini.

Ingat promo ini hanya ada di Senin dan Selasa pukul 19.00 hingga 23.00 malam.

Yukkkk serbu...