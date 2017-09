Rahman Nilai Banyak Kejanggalan di Kasus Korupsi Alat Kemetrologian

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Mantan ketua tim pemenangan calon walikota Singkawang, AS pada Pilkada lalu, M Abdurahman mengakui saat ini memang AS belum menunjuk kuasa hukum terkait kasus yang menjeratnya.

Dimana AS dinyatakan sebagai tersangka pada Rabu kemarin oleh Kejaksaan Negeri Kota Singkawang dan saat ini sedang berada di Lapas Kelas II B Singkawang.

"Setelah kita berbicara bersama beliau memang untuk kuasa hukum masih sedang dirembukan. Siapa nantinya yang memang cocok untuk menjadi kuasa hukum beliau," ujar Rahman kepada Tribun, Kamis (7/9/2017).

Mengenai kasus yang menjerat AS, Rahman menilai terdapat banyak kejanggalan. Dimana AS di nyatakan sebagai tersangka pada kasus alat-alat kemetrologian.

"Perkara hukum yang menimpa AS yang merupakan mantan calon Wali Kota Singkawang ini, saya melihat ada kejanggalan disini. Pertama saat AS dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, hanya berselang beberapa jam kemudian, AS ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa jam kemudian Kejaksaan Singkawang langsung mengeluarkan surat perintah penahanan AS di Lapas Singkawang," ungkapnya.

Menurut dia secara hukum proses tersebut sah-sah saja, namun secara kelaziman ini sepertinya tidak lazim.

Kemudian menurutnya jika memang kasus ini dikarenakan adanya mark up tentu seharusnya yang harus diketahui siapa yang membuat anggaran tersebut.

"Sesuai dengan statmen yang dimuat beberapa media yang ada di Kalbar bahwa ada dugaan mark up dalam pengadaan alat-alat Kemetrologian. Tentu konteksnya adalah dalam wilayah kejahatan penganggaran (Crime Budgeting)," tuturnya.