Posting Foto Kayak Gini, Netizen Sampai Katain Ariel Tatum Pelacur dan Doakan Dilindas Truk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ariel Tatum, siapa yang kenal dengan artis cantik seksi ini?

Dikabarkan sebelumnya Ariel sempat vakum dari IG, namun akhir-akhir ini ia kembali aktif di dunia maya.

Kerap postingannya di instagram menuai banyak komentar netizen.

Ada yang positif dan ada juga yang negatif.

Sekitar 6 hari yang lalu, Ariel Tatum memposting foto cantiknya di IG.

"lets just pretend I wrote some inspirational yet goofy caption that I couldn't think of at this moment and fake a laugh if you pleaseeee guys thx lol," captionnya di foto tersebut.

Dari komentar semua netizen, ada satu komentar yang bikin kebangetan.

Sampai ngatain artis cantik ini pelacur lah, dan menyumpahinya dilindas truk.

Akun itu milik mayamonasari.