Apartemen Raisa setelah Menikah, Yuk Cek Posisi Sofa dan Ranjangnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini, Raisa dan Hamish sudah resmi menjadi pasangan suami-istri yang sukses bikin semua netizen iri.

Sebelum Raisa dipinang Hamis Daud, ternyata dirinya sudah memiliki apartemen sendiri, lho.

Nah, Raisa "memperbolehkan" untuk mengintip apartemennya setelah di make over.

Ini terlihat dari 3 postingannya di Instagram @raisa6690 yang memperlihatkan hunian nyamannya.

"So happy to have completed my apartment's mini-makeover" tulis Raisa di Instagram-nya.

instagram.com/raisa6690

Apartemen ini memiliki luas 94m2.