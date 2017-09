Sempat Bertahan dengan Jenggotnya yang Lebat, Inilah Penampilan Jim Carrey Sekarang?

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - James Eugene Carrey dikenal sebagai Jim Carrey adalah komedian dan aktor film Kanada-Amerika.

Ia dikenal karena penampilan mimik mukanya, slapstick di film komedi Ace Ventura: Pet Detective, Ace Ventura: When Nature Calls, Dumb & Dumber, The Mask, Liar Liar, dan Bruce Almighty.

Carrey juga sukses membungkam kritik dalam perannya di film drama The Truman Show, The Majestic, Man on the Moon, dan Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Hampir semura orang menyukai film yang diperankannya.

Jim Carey, aktor yang suka mengubah penampilannya ini selalu menarik perhatian fans-nya.

Setelah berbulan-bulan bertahan dengan jenggotnya, kini Jim kembali muncul dengan wajah klimisnya.

Pemeran Ace Ventura ini menghadiri Venice Film Festival tanpa jenggotnya lagi.

Instagram lambe_lamis

Melihat penampilan baru Jim, netizen menilai lebih cakep sekarang dari pada penampilan lamanya.

Sekarang dia jauh terlihat lebih fresh.

Dan enak dilihat ketimbang pakai jenggot.

echamarrycha: Lebih fresh tanpa jenggot deh

chaying_wong13: Nah gitu kan cakep enak diliatin drpd pake rmbut di dagu

mita1809: Tetep ganteng yes..

Kalau artis yah mau digimanain aja, fansnya pasti selalu tetap bilang tampan.

Kalau kamu sendiri gimana menilai Jim Carrey yang sekarang?