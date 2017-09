Martabak Telur ala Harris Hotel Bikin Nagih

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK – Ada yang baru nih guys dari HARRIS Hotel Pontianak yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 150. Kini Harris Pontianak menghadirkan Promo All You Can Eat yang lebih variatif.

Kamu yang suka dengan sajian nusantara pasti bakal suka nih, karena mulai pertengahan bulan Agustus kemarin, Harris Pontianak menghadirkan promo All You Can Eat Selera Nusantara.

Satu dari sajian yang harus banget kamu cobain yaitu, Martabak Telur ala Harris.

(Baca: Aneka Sate Unik ala Harris Pontianak )

Kalau biasanya kamu nemuin martabak di pinggir jalan, kini martabaknya masuk hotel guys.

“Isi dari martabak ini ada daging yang sebelumnya sudah dibumbui dengan bumbu kari, lalu ada daun bawang, serta union,” ujar chef Hotel Harris, Suyadi.

Martabak ini disajikan dengan acar timun yang asem-asem nangih gitu guys, nagih buat dikunyah lagi. Enaaak banget.

Ukurannya bikin kamu kenyang kalau dimakan sendiri. Minyaknya pun gak terlalu banyak, jadi martabak ini gak tampak berleming.

Kriuk dari sisi kanan kiri martabak menambah kelezatan, tapi kalau mau yang banyak isinya tetep ya guys ambil bagian tengah yang didominasi oleh isian daging dan telur.

Mau mau? Kamu bisa nikmati di promo yang hanya ada di hari Senin dan Selasa. Hanya dengan Rp 98 ribu, kamu udah bisa nikmati semua makanan yang disajiin sampe kenyang. Yuk dateng.