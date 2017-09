Harris Hotel Hadirkan All You Can Eat Selera Nusantara

Promo All You Can Eat Harris Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontinak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK – Ada yang baru nih guys dari HARRIS Hotel Pontianak yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 150. Kini Harris Pontianak menghadirkan Promo All You Can Eat yang lebih variatif.

Kamu yang suka dengan sajian nusantara pasti bakal suka nih, karena mulai pertengahan bulan Agustus kemarin, Harris Pontianak menghadirkan promo All You Can Eat Selera Nusantara.

General Manager HARRIS Hotel Pontianak Andi Grinaldi Mattinetta menuturkan untuk lebih mengenalkan kuliner tradisional kini HARRIS Hotel Pontianak, tepatnya di HARRIS Cafe yang terletak berhadapan dengan area lobby, mengangkat menu lokal namun dengan penyajian yang unik.

Kamu yang suka banget sama menu nusantara wajib banget nih nyobain.

“Dengan adanya promo Selera Nusantara ini, kami ingin memperkenalkan dan mengajak para tamu untuk mencicipi masakan khas Pontianak” katanya.

Yang namanya All You Can Eat pasti banyak banget sajian yang bisa kamu cobain nih. Chef Harris Hotel Pontianak, Suyadi mengatakan untuk main course ada 8 jenis yang akan berbeda setiap harinya. Apa? Delapan?

“Mulai dari pasty ada bermacam-macam contohnya pandan cake, cokelat puding, brownies dan buah-buahan,” terangnya.

