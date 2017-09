Bakal Ditinggal Nikah, Aktor Ini Posting Cucol di Instagramnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran akan segera menikah.

Bella bahkan sudah menggelar pengajian dan juga bridal shower.

Setelah kemarin publik prihatin dengan nasib Keenan Pearce yang ditinggal nikah Raisa, kini giliran Chicco Jerikho yang bakal ditinggal nikah Bella.

Dilansir dari akun Lambe Turah, jelang beberapa hari menuju pernikahan Bella, Chicco malah memposting sebuah video yang menampilkan dirinya tengah menyetir dan berlatarbelakang lagu Iris yang berjudul Goo Goo Dolls.

Babang chiko lagu nya enyaaak

Ikutan nyanyi boleh???

Lagu ini sendiri bertemakan patah hati yang begitu dalam. Tertuang dalam lirik And I don't want the world to see me, Cuz I don't think that they'd understand, When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.

Meski tak menyebutkan bahwa dirinya kehilangan Bella, tapi netizen beranggapan bahwa postingan insta stories tersebut adalah bentuk curahan hati pria yang bermain difilm Filosofi Kopi tersebut.

Begini kata netizen

