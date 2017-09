Aneka Sate Unik ala Harris Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK – Ada yang baru nih guys dari HARRIS Hotel Pontianak yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 150. Kini Harris Pontianak menghadirkan Promo All You Can Eat yang lebih variatif.

Kamu yang suka dengan sajian nusantara pasti bakal suka nih, karena mulai pertengahan bulan Agustus kemarin, Harris Pontianak menghadirkan promo All You Can Eat Selera Nusantara.

Dalam promo yang ada setiap senin dan selasa ini, ada dua live cooking yang dihadirkan. Satu diantaranya adalah live cooking sate.

Sate yang dihadirkan ini bermacam jenisnya, tak hanya sapi atau ayam seperti yang dijual di luaran sana.

“Sate yang ada di promo Selera Nusantara ini ada sapi, kikil yang sebelumnya direbus dulu, bakso sapi, bakso ikan, dan juga sate ayam,” jelas chef Harris Hotel, Suyadi.

Semua item daging dan juga kikil sebelumnya sudah di marinate dengan bumbu seperti bawang putih, mentega, serta kecap. Udah kebayang gak rasanya nih?

Daging yang dihadirkan empuk banget dengan bumbu yang meresap kedalam, meski begitu tak menghilangkan tekstur daging yang khas.

“Untuk makannya ada saus kecap dan saus kacangnya juga. Selain itu juga ada ikan bakarnya, kita biasa pake nila sama tenggiri, dan ikan ini disajikan dengan saus colo-colo,” ungkapnya.

Nah, untuk kamu yang tertarik buat nyicipin sajian ini dapat datang senin dan selasa ke Harris Cafe yang lokasinya dekat lobby pukul 19.00 sampai 23.00 wib.

Untuk harga hanya Rp 98 ribu net/pax, kamu udah bisa menikmati sate ini dan juga sajian lainnya. Dijamin enak dan bikin kenyang deh.

Gak hanya sampai di situ aja, di hari rabu dan kamis tetap ada BBQ Night yang menyajikan western food. Lalu di Jumat dan Sabtu ada Asian Fusion. Keduanya di gelar di Cielo Sky Lounge Harris Pontianak.

Asik gak tuh? Kalau malem-malem bingung mau kemana, ke Harris Pontianak aja ya guys. Kuy.