Target Pertamina 2025, Megaproyek 2 Juta Barel Per Hari

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, DENPASAR - 'The only way to predict the future is to invent it'. - Alan Kay.

Ada benarnya apa yang dikatakan ahli komputer asal negeri Paman Sam (julukan untuk Amerika Serikat) itu.

Bahwa cara terbaik memprediksikan masa depan, adalah dengan mengupayakannya di hari ini.

Dengan semua ikhtiar, mengoptimalkan tenaga dan semua sumberdaya yang dipunya, cita-cita besar di masa depan dapat lebih memungkinkan diraih.

Tak terkecuali cita-cita kemandirian energi migas dalam negeri.

"Kegiatan kami (Pertamina) itu dari hulu ke hilir," ujar Coorporate Brands Manager PT Pertamina, Agus Budiono, di hari ke dua dalam agenda Media Gathering Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) VI Balikpapan, di Bali, Selasa (29/08/2017) lalu.

Tak tanggung-tanggung, katanya, perusahaan pelat merah (BUMN) itu menargetkan mampu berproduksi hingga 2 juta barel (MBOEPD) per hari pada 2025 nanti.

Jika nantinya ini terpenuhi, kemandirian energi dalam negeri sudah pasti terpenuhi.