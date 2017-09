Keren Banget, Pemuda Ini Cover Lagu Tanah Air Kolaborasi EDM dan Gamelan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – “Tanah air ku tidak kulupakan, Kan terkenang selama hidupku” Kamu pasti tahu penggalan lagu ini. Ya lagu berjudul Tanah Airku ini lekat sekali di kehidupan kita.

Lagu yang biasanya kental dengan unsur tradisional ini diarrasement ulang oleh Alffy Rev dengan memasukan unsur modern, yaitu dengan Elektronic Dance Music (EDM).

EDM sendiri sebelumnya banyak dikenal orang sebagai musiknya orang dugem, atau musik dance, atau juga diketahui sebagai musik yang diproduksi oleh para DJ (disc jockey).

EDM memang berhubungan dengan kehidupan malam, lantai dansa, dan disc jockey (DJ) atau produser musik elektronik. Tapi, tak menutup kemungkinan musik ini juga bisa dikolaborasikan menjadi suatu karya seni yang menarik.

Video cover Alffy ini di unggah ke akun youtubenya, dan mendapat banyak apresiasi dari anak muda tanah air.

Diketerangan fotonya Alffy menulis:

Tanah Air [ LAGU NASIONAL ] - EDM x Gamelan| Version by Alffy Rev ft Brisia jodie & Gasita Karawitan Salah satu persembahan istimewa untuk tanah air kita tercinta :) saatnya indonesia mendunia ! saya sebagai perwakilan generasi muda indonesia ingin menunjukan bahwa indonesia telah berevolusi to the NEXT LEVEL, baik dari sektor seni (musik) dan juga sdm lainnya :) terimkasih atas apresiasi temen2 se tanah air INDONESIA.

Sebagai anak muda, ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan keseniannya. Dengan visualisasi yang matang, audio yang dihasilkan oleh Alffy pun tak kalah dengan hasil tangan profesional.

Tapi ternyata ada permasalahan yang muncul, beberapa netizen mempermasalahkan bendera yang diletakkan di tanah. Tak mau dianggap melecehkan, Ia kemudian menuliskan klarifikasi di kolom komentar.