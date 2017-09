10 Drama Korea Baru yang Wajib Anda Tonton di Bulan September, Awas Jangan Baper Yah!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masih bingung nih mau nonton drama apa bulan September ini?

Belum bisa move on juga dari drama yang baru saja selesai?

Tenang saja bulan September ini bakal banyak drama-drama baru yang layak buat dibaperin berjamaah.

Dilansir Grid.ID dari Koreaboo, berikut ini daftar 10 drama Korea yang akan menemani bulan September kamu, awas jangan baper ya!

1. While You Were Sleeping

Drama ini akan menampilkan Suzy.

Dia adalah seorang wanita yang bisa melihat kejadian buruk di masa depan dari mimpi-mimpinya.