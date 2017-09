Hilang Bak Ditelan Bumi, Tiba-tiba Artis Yasmine Wildblood Sampaikan Kabar Duka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejak menikah dan dikaruniai anak, artis Yasmine Wildblood sudah jarang terlihat di televisi.

Namun Sabtu (2/9/2017), melalui akun Instagram-nya, Yasmine menyampaikan kabar duka.

"Innalillahi wainnalillahi rojiun, selamat jalan Sheliya sayang, you will be missed," tulisnya dalam Instagram.

(Baca: Kisah Percintaan Hamish Daud dan Raisa, Banyak yang Belum Tahu Kapan Mereka Jadian! )

Menurut pantauan TribunStyle.com, kerabat yang meninggal tersebut adalah sepupu dari Abi Yapto, suami Yasmine Wildblood.

instagram.com/yaswildblood

Mendengar kabar tersebut, netizen menyampaikan ucapan dukanya.

@abidzar_rafael: Innalillahi wainnaillahi rojiun..semoga di tmpt kan di surga nya Allah...yg di tingal kan di berih ketabahan Aminn (emoji)

@zhaqila_zein: Inalillahi wainnalillahi rojiun.. turut berduka cita ka (emoji)