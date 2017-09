Richard Anderson - Aktor "Six Million Dollar Man" Meninggal Dunia, Pemakaman Digelar Tertutup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, CALIFORNIA - Richard Anderson, pemeran bos dalam "The Six Million Dollar Man" dan "The Bionic Woman" dalam karir di layar selama 50 tahun, meninggal di usia 91 pada Kamis (31/8/2017), menurut juru bicara keluarga.

Menurut humas Jonathan Taylor, Anderson meninggal karena sebab alamiah di rumahnya di Beverly Hills, California, di kelilingi oleh keluarganya.

Pemakaman akan bersifat tertutup, lapor Reuters.

Aktor tersebut sering tampil di layar sebagai figur otoritas seperti politisi, pejabat pemerintah dan polisi, dan juga pernah berperan sebagai koboi dan penjahat.

Daftar penampilan tamunya termasuk banyak acara populer yang masih ditayangkan seperti "The Big Valley," "Ironside," "Murder She Wrote" dan "Dynasty."

Anderson berperan sebagai kepala polisi dalam serial detektif karya Burt Reynolds "Dan August" (1970-1971), dan seorang letnan polisi di musim terakhir drama hukum "Perry Mason" yang telah lama berjalan.

Dua dekade kemudian, dia menonjol sebagai pemeran tamu dalam film televisi 1985 "Perry Mason Returns," yang menyatukan kembali pemeran seri asli Raymond Burr dan Barbara Hale.

Pada bagian final dua bagian 1967 dari "The Fugitive," Anderson berperan sebagai suami dari saudara perempuan Dr. Richard Kimble.

Dalam episode klimaks di mana Kimble, yang dimainkan oleh David Janssen, akhirnya membersihkan namanya dalam pembunuhan istrinya setelah empat musim dalam pelarian, dan pada saat itu merupakan rangkaian acara yang paling banyak ditonton dalam sejarah TV.