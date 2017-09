Danlanud Ajak Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Swt

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Letda Sus Semadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Seluruh warga Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), termasuk Danlanud HAD Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin, Ketua PIA AG Cab.18/D.I Lanud HAD Ny. Widiya Erick Rofiq Nurdin dan pengurus, Kadisops melaksanakan kegiatan Sholat Idul Adha di Masjid Baitul Ma'mur Lanud HAD, Jumat (1/9/2017) pagi.

Bertindak selaku Khotib ialah Ustadz Andrian yang memberikan ceramah tentang makna di balik Idul Adha.

Dalam isi ceramahnya, ia memaparkan tentang pengorbanan, keikhlasan, kejujuran dan kesabaran atas ridho Allah SWT.

Sementara itu, Komandan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin juga menyampaikan hal senada saat menyampaikan sambutan dalam rangkaian ibadah Sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban.

"Perintah untuk berqurban ditujukan kepada mereka yang mampu dan jadikan moment Idul Adha untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita dan mendekatkan diri kepada Allah SWT" terangnya.

(Baca: Tas Merah di Tempat Sampah, Saat Tahu Isinya Dua Warga Ini Lapor Polisi

Dalam rangkaian hari Raya Idhul Adha 1438 Hijriyah yang jatuh pada hari Jumat, 1 September 2017.

Penyembelihan hewan qurban di Lanud HAD berjumlah emam hewan qurban dari warga Lanud HAD, terdiri dua ekor sapi dan empat ekor kambing yang terima panitia.

Selanjutnya, dilaksanakan penyembelihan dan pemotongan hewan qurban yang terkumpul sebanyak 206 kantong daging.

Kemudian masing-masing kantong beratnya dua kilo gram akan dibagikan kepada warga sekitar Lanud HAD yang kurang mampu dan berhak menerimanya.