Daftar Buku Terbaru dan Terpopuler di Gramedia Pontianak, Ada Novel Baru Juga Nih

Metropop: But I Love You

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Minggu ini ada beragam buku yang masuk dan menjadi best seller di took buku Gramedia Pontianak.

Di New Arrival contohnya ada Metropop: But I Love You.

Novel ini bercerita tentang seorang staf ahli DPR, Esmeralda merasa ada yang ganjil.

Marlon, calon suaminya, kian sibuk dan ambisius. Bahkan kekayaan Marlon melonjak tak wajar.

Bersama Ranu Hartajaya, detektif swasta yang disewanya, Esmeralda menyelidiki Marlon.

Mereka mengungkap perbuatan tercela Marlon, dan pada akhirnya Esmeralda mengetahui motif lelaki itu ingin menikahinya.

Masih banyak buku-buku terbaru yang datang ke Gramedia kuy kunjungi toko buku ini.

Di best seller ada buku terbaru dari Rhenald Kasali yang membahas khusus tentang Disruption, baik dalam skala Global maupun yang terjadi di Indonesia.

Dalam buku ini, Rhenald berusaha membedah teori Disruptive Innovation dari Clayton Christensen dan menerjemahkannya menjadi berbagai studi kasus yang lebih mudah dimengerti, terutama untuk para praktisi, walaupun memang dasar-dasar akademis juga turut diberikan sebagai dasar kerangka berpikir. Agak berat ya guys tapi bisa jadi pengetahuan kamu nih.

Nah berikut daftar buku terbaru dan best sellere di gramedia Pontianak.

Hangout Tribun Kamis, 31 Agustus 2017

New Arrival

NO JUDUL HARGA PENERBIT 1 METROPOP : BUT I LOVE YOU RP 69.000 GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA 2 KADO CINTA SANG KIAI RP 66.500 ELEX MEDIA KOMPUTINDO 3 BARA RP 102.500 MEDIA KITA 4 MENATA HATI SEPENUH CINTA RP 60.500 ELEX MEDIA KOMPUTINDO 5 RHEET *KISAH CINTA ABDI RHETT BUTLE RP 183.000 GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA 6 KUE KERING MUDAH DAN KREATIF RP 184.000 KOMPAS GRAMEDIA 7 AYH EDY : JANGAN SALAH PILIH PASANGAN RP 62.000 NAURA 8 THE AWAKENED MILLIONAIRE RP 86.000 ELEX MEDIA KOMPUTINDO 9 180 BERPIKIR BEDA UNTUK MENCIPTAKAN HIDUP LUAR BIASA RP 80.500 METAGRAF 10 TRANSFORM,ASI PEREKONOMIAN INDONESIA RP 75.000 PUSTAKA OBOR INDONESIA



Best Seller