Urgensi Pembentukan Perda Peningkatan Kesejahteraan Bagi DPRD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rakyat Indonesia yang masih belum bisa menerima terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan subsidi partai politik dan pembangunan DPR RI, tiba-tiba dikejutkan kembali dengan munculnya Peraturan Pemerintah(PP) baru tentang peningkatan penghasilan serta tunjangan kesejahteraan bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) seakan-akan menambah mengalirnya air mata kesedihan di tengah kondisi ekonomi yang merosot, daya beli menurun serta melemahnya nilai tukar rupiah.

PP yang mengatur tentang penyesuaian penghasilan, uang jasa pengabdian serta tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan serta Anggota DPRD oleh sebagian masyarakat dianggap mencederai hati nurani masyarakat mengingat bahwa penghasilan rakyat yang cenderung stagnan (jalan ditempat).

Meskipun beberapa masyarakat melihat bahwa PP ini terkesan dipaksakan pemerintah untuk dapat dimanfaatkan Anggota DPRD maupun Pimpinan dalam rangka mendukung 'pemasukan ekstra' guna mempersiapkan pileg yang akan dilaksanakan sebentar lagi, namun seharusnya masyarakat bisa menyikapinya secara positif dengan memberikan dukungan penuh agar PP ini dapat diimplementasikan secepatnya kedalam Perda agar kinerja DPRD meningkat.

PP No. 18Tahun 2017tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pelaksanaanatas UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, pada Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2017 ini mengaturPenghasilanPimpinandanAnggota DPRD meliput uang representasi, tunjangankeluarga, tunjangan jabatan, uang paket tunjangan komunikasi intesif, tunjangan beras serta tunjangan reses.

Kemudian secara lebih lanjut pada Pasal 9 telah ditetapkan pula TunjanganKesejahteraan, diantaranya: jaminankesehatan, kecelakaan kerja, kematian, rumahnegara dan perlengkapan, tunjangan transportasi, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD.

Bagi masyarakat yang tidak setuju atas PP ini akan selalu melihatnya dari sisi negatifnya, hal ini terjadi bukan tanpa sebab, yaitu turunnya “mosi” kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan Anggota maupun Pimpinan, serta lambannya kinerja DPRD dalam membuat regulasi yang “PRO RAKYAT’ membuat masyarakat menilai belum saatnya peningkatan penghasilan dan tunjangan kesejahteraan tersebut pantas diberikan pada DPRD.

Namun disisilain, dengan adanya deadline paling lambat 3 (tiga) bulansetelahdiundangkannya PP tersebut oleh MentriHukumdan HAM memaksa daerah untuk menyesuaikan keuangannya dengan PP dalambentukPeraturan Daerah.