Semoga Jemaah Haji Pulang dengan Selamat, Ini Harapan Wagub Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, Idul Adha yang disebut lebaran haji ialah momentum bagi saudara-saudara muslim menunaikan ibadah haji.

Selain itu, lanjut dia juga momen saling berbagi melalui kurban. Ini tentu sangat baik, sebagaimana visi misi Pemerintah Provinsi Kalbar, bagaimana mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman.

"Kita semua harus turut mendukung, menyukseskan dan sebagainya," katanya, Rabu (30/8/2017).

Wagub menilai, saudara-saudara muslim yang dengan khusuk harus menunaikan ibadah haji sampai ke Mekkah dan sebagainya.

Baca: Tutup Turnamen Camat Sepauk Cup 2017, Ini Janji Bupati Jarot Bagi Sang Juara

Maka, pemerintah menaruh perhatian yang sangat serius. Pemerintah melakukan penataan dan membentuk panitia-panitia ibadah haji secara resmi.

Pemrov Kalbar juga mengantar keberangkatan di Bandara Supadio untuk melakukan embarkasi di Batam.

"Artinya ini bagian dari visi kita untuk diwujudkan," ungkapnya.

Ia berharap bahwa nantinya, para jemaah haji bisa pulang dengan selamat terutama menjadi haji dan hajah yang mabrur.

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "tribunpontianak" group.