Hari Ini Jemaah Berangkat Menuju Wuquf di Padang Arafah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEKKAH - Pelaksanaan rangkaian Ibadah Haji di‎ Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) selama lima hari berturut-turun dan akan di mulai pada hari ini, Rabu (30/8/2017) atau 9 Dzulhijah hingga pada Minggu (3/9/2017) atau tanggal 13 Dzulhijah 1438 H mendatang.

Di jadwalkan pada hari Rabu (30/8/2017) jemaah akan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan Wuquf sampai pada Kamis (31/8/2017) dini hari atau 9 Dzulhijah 1438 H.

Dan saat Wuquf di padang Arafah telah tersusun kegiatan pelaksanan ibadah yakni mendengarkan khotbah dan berdoa bersama serta berdoa masing-masing.

Selanjutnya jemaah akan berpindah ke Muzdalifah untuk melaksanakan Mabit atau yang di artikan istirahat atau berhenti atau bermalam sejenak untuk mempersiapkan diri serta seraya mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumrah hingga melewati tengah malam 10 Dzulhijah.

Selanjutnya jemaah akan melaksanakan lempar atau lontar jumrah di Mina, untuk kloter 11 Kalbar telah di jadwalkan empat hari yakni pada tanggal 10 Dzulhijah yakni pukul 16.30 WAS, tanggal 11 Dzulhijah Pukul 04.15 WAS, tanggal 12 Dzulhijah pukul 03.45 WAS dan tanggal 13 Dzulhijah pukul 05.00 WAS.