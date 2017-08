Dekati Jessica Iskandar, El Barack Cemburu Pada Visal Singh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Meski dicemburui, aktor televisi India Visal Singh mengaku kagum dengan putra aktris Jessica Iskandar, El Barack Alexander.

Visal yang kini tengah dekat dengan Jessica itu mengaku kagum dengan El Barack karena telah menunjukan sikap jantannya sebagi lelaki meski masih kecil.

Namun Vishal memaklumi jika El Barack akan bersifat defensif terhadap pria yang mendekati ibunya.

Aktor kelahiran 7 September di Punjab, India 1985 itu mengungkapkan kekagumannya pada El saat jeda syuting program Pesbukers pada Selasa (29/8/2017) di Kantor ANTV, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"And the moment he sees someone else is getting into his territory, he will be very defensive but it's a gentel man attitude, which is great. That's prove how the mother she is, she give him right of love and a lot of values," ungkap Vishal.

Menurut Vishal, hal itu sangatlah bagus dan membuktikan bahwa Jessica telah membesarkan anaknya dengan baik.

Meski begitu Vishal mengakui bahwa mereka dirinya dan Jessica membutuhkan usaha keras untuk bisa berteman dekat.