Malam Minggu Asyik ala Aston Pontianak dengan Steamboat All You Can Eat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Malam minggu malam yang panjang, sudah nentuin malam minggu mau kemana?

Atau karena jomblo jadi mau di rumah aja?

Gak asik banget, kamu bisa malam mingguan rame-rame nih sama temen-temen kamu di Aston Hotel & Convention center.

Karena eh karena, Aston menghadirkan sajian spesial nih buat kamu-kamu semua.

Executive Chef Aston Pontianak, Zikwan menghadirkan sajian Steamboat All You Can Eat nih.

Kalau biasanya steamboat yang dihadirkan porsian gitu, kini kamu bisa nikmati sepuasnya dan sekenyang-kenyangnya.

“Ada kurang lebih 33 macam item yang disediakan untuk steamboat ini termasuk seafood dan sayurannya. Lalu 9 item kondimen sambal dan cabenya,” jelasnya.

Kamu cukup bayar Rp 100 ribu sudah dapat banyak banget bisa nikmati sekenyang-kenyangnya. Mulai jam 18.00 sampai 22.00 wib setiap malam minggu. Yuklah serbuuuuuuu.